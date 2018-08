Wegen der Hitze fallen ICE-Züge nach Brüssel und Amsterdam reihenweise aus, Wespen bauen mehr und größere Nester und zum Schulanfang könnte es hitzefrei geben: Wir tragen zusammen, welche Folgen die Hitze in Hessen hat - und fragen: Wie heiß ist es bei Ihnen?

Die aktuellen Temperaturen in Hessen

+++ Hitze bremst ICE-Züge Richtung Benelux aus +++

Technische Probleme wegen der großen Hitze lassen derzeit ICE-Züge von Frankfurt nach Amsterdam und Brüssel reihenweise ausfallen. Das bestätigte eine Sprecherin der Bahn nach einer Recherche von hr-iNFO, nach der am Sonntag sieben ICE ersatzlos und fünf teilweise ausgefallen sind.

"Es war ein Chaos", sagte ein Eisenbahner. Klimaanlagen und andere technische Komponenten seien defekt gewesen. Wegen der kleinen Flotte der im internationalen Verkehr eingesetzten ICE können nach Angaben der Bahn Probleme nicht so gut durch Ersatzzüge ausgeglichen werden. Am Montag lässt die Bahn die internationalen Züge in Köln beginnen und enden. Gleichwohl fallen weiter Züge aus.

+++ Wasserverbrauch gestiegen +++

Der Trinkwasserverbrauch im Rhein-Main-Gebiet ist auf einen neuen Jahresrekord geklettert: Am vergangenen Freitag seien rund 408.000 Kubikmeter Wasser verbraucht worden, sagte der Sprecher von Hessenwasser, Hubert Schreiber, am Montag. Das waren noch einmal mehr als am letzten Juli-Tag (rund 400.000 Kubikmeter). Absoluter Rekordhalter ist jedoch noch der 3. Juli 2015 mit rund 409.000 Kubikmetern. Zum Vergleich: Ein 50 Meter langes Olympia-Schwimmbecken fasst 3.750 Kubikmeter Wasser.

+++ Mehr Wespen wegen Hitze +++

Wegen der Hitze hat die Wespensaison in diesem Jahr früher begonnen, zudem gibt es deutlich mehr und größere Nester als sonst, wie Wespenberaterin Brigitte Martin vom Bund für Umwelt und Naturschutz Darmstadt (BUND) am Montag zu hessenschau.de sagte. Auch sei die Phase erreicht, in der Wespen nicht mehr genug Süßquellen im Nest hätten und darum anderswo suchen müssten.

"Die Wespen haben auch Wasserbedarf", sagte Martin. Neben Getränken und Speisen könnten süße Parfüms, Haarspray und Haargel die Wespen anlocken. Ein Tipp lautet darum: geruchsneutrale Lotion benutzen. Hilfreich sei auch, alle Getränke und Speisen abzudecken und den Wespen eine Alternative anzubieten, etwa ein halbierte Traube abseits des eigenen Tisches. Kreist die Wespe um einen, ist das noch kein Angriff. Die Insekten seien vielmehr kurzsichtig und verschafften sich so nach und nach ein Bild, so die Expertin.

+++ Flüsse nähern sich kritischer Temperatur +++

Durch die Hitze droht ein Massensterben der Fische in Hessens Flüssen. In einigen Gewässern lägen die Temperaturen nur noch knapp unter der kritischen Marke, sagte Günter Hoff-Schramm, Geschäftsführer der Verbands Hessischer Fischer, am Montag. "Ab 28 Grad wird es kritisch, da haben wir den höchsten Sauerstoffverlust." Laut dem Verband sind es im Main 26 Grad, im Rhein 25 Grad, in der Lahn 26 Grad, in der Fulda 24 Grad und in der Eder 23 Grad. Zu wenig Sauerstoff im Wasser lässt Fische ersticken.

+++ Trotz Hitze: Frankfurter Bäder wegen Versammlung dicht +++

Es ist heiß - aber nicht zu heiß für die jährliche Betriebs- und Mitarbeiterversammlung der Bäderbetriebe Frankfurt (BBF). Deshalb hatte, zum erstaunten Ärger mancher Kunden, am Montagvormittag kein einziges städtisches Bad geöffnet. Für "alle Gäste, Schulen und Vereine" sei erst wieder ab 14 Uhr Betrieb, heißt es auf der BBF-Internetseite . Was bei dem Wetter besonders schmerzt: Auch die Saunen blieben dicht.

+++Hitzefrei? Der Schulleiter hat das letzte Wort +++

Nicht nur der Lehrstoff heizt Hessens Schülern wieder ein. Gleich am ersten Tag des neuen Schuljahres stellt sich die Frage: Wird der Unterricht überhaupt durchgezogen oder gibt es hitzefrei? Die Entscheidung darüber treffen die Schulleiter der rund 1.800 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, wie das Kultusministerium am Montag betonte.

Einen einheitlich und verbindlich festgelegten Temperatur-Grenzwert gibt es nicht. Jede Schulleitung muss selbst entscheiden, ob der Unterricht angesichts der Temperatur im Inneren der Schule zumutbar und sinnvoll ist. Falls nicht, kann nach der fünften Stunde Feierabend sein. Außerdem heißt es: "Auch der Verzicht auf Hausaufgaben kann eine Möglichkeit sein."

MELDUNGEN VOM SONNTAG, 5. AUGUST

+++ Trinkwasser-Notversorgung in Kelkheim +++

In zwei Stadtteilen von Kelkheim (Main-Taunus) wird das Trinkwasser knapp. Betroffen seien die etwas abseits der Kernstadt gelegenen Teile Ruppertshain und Eppenhain mit insgesamt rund 3.500 Einwohnern, teilte die Stadt am Sonntag mit. Die Kommune appellierte an die Bewohner, Wasser nur noch für den persönlichen Bedarf zu entnehmen. Für die Bewässerung des Gartens, das Befüllen von Pools oder auch Autowäschen dürfe kein Wasser mehr benutzt werden. "Die Wasserabnahme muss auf das absolut notwendige Minimum reduziert werden", hieß es in einer Mitteilung.

Der Kelkheimer Bürgermeister Albrecht Kündiger von der Unabhängigen Kelkheimer Wählerinitiative sagte, die beiden Stadtteile würden von eigenen Brunnen versorgt. Deren Pegel hätten zuletzt einen "dramatischen Tiefstand" erreicht.

Wenn die Wasserentnahme nicht zurückgehe, könne schon am Montag nicht mehr genügend Wasser vorhanden sein. Die Feuerwehr fahre durch die Straßen und informiere die Bürger. Vorsorglich werde eine Notleitung aus Feuerwehrschläuchen gelegt, die Ruppertshain und Eppenhain mit der Kernstadt verbinde. "Wir wollen vorbereitet sein", sagte Kündiger. "Jeder Kubikmeter zählt jetzt."

+++ Heißer Start in die Woche +++

Den Hessen steht ein weiterer heißer Wochenstart bevor. Die Temperaturen am Montag sollen auf bis zu 34 Grad steigen, wie die hr-Wetterredaktion vorhersagt. Es bleibt durchweg sonnig und trocken. Am Dienstag werden gar bis zu 37 Grad erwartet. Etwas Abkühlung versprechen nur die Nächte in den kommenden Tagen: Dann sinken die Temperaturen auf bis zu 20 Grad in den Städten – und kühlen 13 Grad in Tälern des nordhessischen Berglandes.

+++ Weihnachtsbäume im Winter Mangelware? +++

Als Folge der derzeitigen Hitzewelle könnte mancher Hesse an Weihnachten zur Plastiktanne greifen müssen. "Die Weihnachtsbaumerzeuger haben ein echtes Problem", sagte der geschäftsführende Direktor des hessischen Waldbesitzerverbandes, Christian Raupach. Klassische Weihnachtsbäume wie die Blaufichte und die Nordmanntanne seien von der Hitze geschwächt und mit Schädlingen befallen. Zudem hätten viele Bäume ihr Wachstum eingestellt, um Kraft zu sparen.

Eine Pracht im Wohnzimmer sind die von der Trockenheit mitgenommenen Bäume auf keinen Fall mehr. "Die nadeln schon beim Absägen", sagte Raupach. Der Experte hat auch seine Zweifel, ob Bäume aus Skandinavien den Ausfall auf dem deutschen Markt ausgleichen können. Auch dort litten die Bäume derzeit unter der Hitzewelle, die Situation sei ähnlich.

+++ Bisher rund 80 Waldbrände in Hessen +++

Im hessischen Wald hat es bis Anfang August rund 80 Mal gebrannt. Das sei eine deutliche Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr, sagte eine Sprecherin von Hessen Forst. Im Schnitt gebe es in Hessen pro Jahr rund 30 bis 50 Waldbrände, hieß es beim Verband der Waldbesitzer.

Das hessische Umweltministerium warnt seit Tagen vor hoher Waldbrandgefahr mit Alarmstufe A, der zweithöchsten Gefahrenstufe. Menschen sollten im Wald nicht grillen, ihre Autos nicht auf trockenen Wiesen abstellen und aufpassen, dass keine Glasscherben herumliegen. Diese könnten durch den Brennglaseffekt Feuer entfachen. Rauchen ist im Wald grundsätzlich verboten.

+++ Schweinenackensteak Nummer eins auf dem Grill +++

Fleischspezialitäten werden fürs Grillen immer beliebter, doch ein Klassiker landet nach wie vor am häufigsten auf dem Rost: "Das Schweinenackensteak ist und bleibt die Nummer eins", sagte Gero Jentzsch vom Deutschen Fleischer-Verband anlässlich der Deutschen Grillmeisterschaften am Sonntag in Fulda. Bei den Würstchen sei die feine, gebrühte Bratwurst oben auf der Beliebtheitsskala. "Das liegt alleine schon an den großen Mengen Currywurst, die in Deutschland verzehrt werden."

Bei den Deutschen Grill- und BBQ-Meisterschaften wird am Sonntag der nationale Grillkönig gesucht. Insgesamt 40 Mannschaften treten auf dem Fuldaer Messegelände gegeneinander an.

MELDUNGEN VOM SAMSTAG, 4. AUGUST

+++ Bad Nauheim heißester Ort Deutschlands +++

Bad Nauheim (Wetterau) ist erneut der heißeste Ort in Deutschland gewesen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach wurden dort am Samstag 37,1 Grad gemessen. Bereits am Donnerstag war es in der Kurstadt mit 35,8 Grad besonders warm. In Darmstadt und Frankfurt am Main zeigte das Thermometer laut DWD Spitzenwerte von jeweils 36,8 Grad an. 2015 hatte Bad Nauheim zwischenzeitlich einen Hitzerekord aufgestellt, als dort 38,9 Grad gemessen wurden.

+++ Vögel belagern Wasserstellen im Bingenheimer Ried +++

Die momentane Trockenheit macht auch den Vögeln zu schaffen: Im Bingenheimer Ried (Wetterau) drängen sich derzeit scharenweise Störche, Enten und andere Vögel an den verbliebenen Wasserstellen. Userin Martina Doerenkamp-Hintze fotografierte das beeindruckende Schauspiel im Bingenheimer Ried. Sie schreibt allerdings auch von einem beklemmenden Gefühl, "weil ja noch kein Ende der Hitzeperiode in Sicht ist".

+++ Hitzegewitter könnten etwas Abkühlung bringen +++

Kleinere Gewitter sollen am letzten Wochenende in den hessischen Schulferien für Abkühlung sorgen - zumindest für ein paar Stunden. Vor allem zwischen Rhön und Odenwald können dabei innerhalb einer Stunde bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Abseits der Hitzegewitter bleibt es jedoch weiter sehr heiß. Die Höchstwerten liegen laut hr-Wetterredaktion bei 30 bis 37 Grad, besonders im Süden Hessens ist Schwitzen angesagt.

+++ Ansturm auf Schwimmbäder +++

Schwimmbad statt Stau: Die befürchtete Rückreisewelle zum Ferienende ist am Samstag auf Hessens Autobahnen zunächst ausgeblieben. Stattdessen zog es die Hessen eher an die Badeseen und in die Schwimmbäder. Das Brentanobad in Frankfurt - eines der größten Freibäder Deutschlands - verkaufte nach eigenen Angaben bereits bis zum Mittag rund 1.500 Eintrittskarten. "Das ist deutlich mehr als sonst", sagte eine Mitarbeiterin.

MELDUNGEN VOM FREITAG, 3. AUGUST

+++ Darmstadt stellt Hitze-Rekord für Freitag +++

Am Freitag war es mit 37,2 Grad in Darmstadt am wärmsten in Deutschland. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend mit. Auch Platz zwei geht zur Hälfte an Hessen: 36,8 Grad wurden in Bad Nauheim (Wetterau) erreicht. Genauso heiß wurde es auch in Mannheim. Den bislang heißesten Tag des Jahres in Deutschland gab es am Dienstag mit 39,5 Grad in Bernburg in Sachsen-Anhalt.

+++ Frankfurt warnt vor abbrechenden Ästen +++

Wegen der wochenlangen Trockenheit könnten an den Bäumen im Stadtgebiet Äste abbrechen, warnte die Stadt Frankfurt. Besonders betroffen seien Rosskastanien, Eschen und Buchen. Die Gefahr gelte nicht nur in Parks sondern auch auf den eigenen Grundstücken. Die Freiwilligen Feuerwehren helfen inzwischen mit ausgearbeiteten Tourenplänen, die Stadtbäume zu wässern.

+++ Junge Bäume leiden unter Trockenheit +++

Die jungen Bäume in Hessen leiden unter der lang anhaltenden Trockenheit. "Ein größerer Teil der jungen Pflanzen wird uns ausfallen", sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs HessenForst am Freitag. Die Wurzeln der neu gepflanzten Bäume reichten nur 20 bis 30 Zentimeter in die Erde. Daher seien sie von Trockenheit zuerst betroffen. In den hessischen Staatswäldern seien im vergangenen Frühling etwa 630.000 junge Bäume gepflanzt worden. Diese und alle im Jahr 2017 gesetzten Bäume seien gefährdet." Wir wünschen uns mindestens vier Wochen Dauerregen", sagte die Sprecherin.

+++ Feuerwehr rettet Hunde aus Hitze +++

Die Feuerwehr hat am Freitag in Wiesbaden drei Hunde vor Überhitzung in einem Auto bewahrt. Nach Feuerwehrangaben hatte sich der Innenraum des Fahrzeugs bereits so stark aufgeheizt, dass die Labrador-Mischlinge völlig erschöpft waren. Die Einsatzkräfte schlugen zwei Seitenscheiben ein, um die Tiere mit Wasser zu versorgen. Passanten hatten die Feuerwehr alarmiert.

+++ Tropen Tango Festival darf doch stattfinden +++

Wer das Tropen Tango Festival in Lorch an diesem Wochenende besuchen wollte, darf sich freuen: Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat am Freitag entschieden, dass das Festival doch stattfinden darf. Es bestehe lediglich eine abstrakte und keine konkrete Brandgefahr auf dem Veranstaltungsgelände. Der VGH begründete die Entscheidung mit den Sicherheitsvorkehrungen des Veranstalters, darunter große Wasservorräte, ein Rauch-, Grill- und Feuerverbot sowie 136 Feuerlöscher auf dem Gelände. Damit widerspricht der Verwaltungsgerichtshof der Stadt Lorch, die die Veranstaltung abgesagt hatte, und dem Verwaltungsgericht Wiesbaden, das einen Eilantrag der Veranstalter ablehnte. Für das Festival vom 3. - 5. August waren etwa 3.500 Besucher erwartet worden.

+++ Junge Rebstöcke leiden unter Trockenheit +++

Der Weinjahrgang 2018 könnte aufgrund der vielen Sonnenstunden in den vergangenen Wochen besonders gut werden. Allerdings macht die anhaltende Trockenheit nach Angaben des Rheingauer Weinbauenverbandes vor allem jungen Rebstöcken zu schaffen. Deren Wurzeln reichen noch nicht so tief in die Erde. "Derzeit müssen die Weinstöcke mit rund 60.000 Litern Wasser pro Woche und Hektar begossen werden", erklärt Präsident Peter Seyffardt.

+++ Wasserverbrauch steigt wohl noch weiter +++

Nach dem Ende der Sommerferien wird der Wasserverbrauch in Hessen bei anhaltender Hitze wohl noch weiter steigen. Nach Angaben des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz müssen die Hessen aber auch dann nicht um ihre erfrischende Dusche fürchten. Wegen der regenreichen Winter- und Frühlingsmonate seien die Grundwasserspeicher gut gefüllt. Der Unterschied zwischen dem aktuellen Wasserverbrauch und den Wintermonaten sei erheblich: In Spitzenzeiten habe er bei bis zu 70 Prozent gelegen.

+++ Lilien-Fans dürfen Getränke mitbringen +++

Über 30 Grad und keine Wolke am Himmel: Der Saisonauftakt beim Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 wird eine heiße Angelegenheit – für Spieler und Fans gleichermaßen. Damit niemand auf den Tribünen umkippt, ändert der Club zum Heimspiel gegen den SC Paderborn seine Routine: Zuschauern ist es ausnahmsweise gestattet, bis zu zwei Plastik-Wasserflaschen à höchstens 0,5 Liter mit ins Stadion am Böllenfalltor zu bringen. Außerdem werde es einen zusätzlichen Verkaufsstand geben, teilten die Lilien mit.

+++ Blutkonserven beim Roten Kreuz sind knapp +++

Die Blutkonserven des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind knapp geworden. Mit den zur Zeit im Frankfurter Institut für Transfusionsmedizin eingelagerten Blutkonserven könne der Bedarf der hessischen Krankenhäuser nur zweieinhalb bis drei Tage gedeckt werden, sagte eine Sprecherin des DRK. Normalerweise werde ein Vorrat vorgehalten, der vier bis fünf Tage reiche. "Wir sind in einer angespannten Situation", sagte die Sprecherin. Durch die Hitze gebe es einen Rückgang der Blutspenden von zehn bis 15 Prozent. Grund dafür seien wohl nicht nur Urlaubsreisen und Schwimmbadbesuche, sondern auch, dass sich manche Spender bei den sehr hohen Temperaturen nicht gut fühlten. Blutspenden seien sowohl zu den mobilen Terminen in Hessen als auch in den beiden Instituten des DRK in Kassel und Frankfurt möglich.

+++ Dienstrock kann Polizistinnen gegen Hitze helfen +++

Polizisten in Hessen müssen zwar auch bei Hitze ihre Dienstmützen tragen, Frauen im Polizeidienst dürfen aber zumindest einen Rock beantragen. Polizistinnen im Rock sind allerdings auf hessischen Straßen auch bei den aktuell hohen Temperaturen ein sehr seltenes Bild. Das bestätigen auch die Zahlen des Innenministeriums. Demnach werden pro Jahr rund 35 Röcke bei der hessischen Polizei beantragt. Angesichts von etwa 3.400 Polizeibeamtinnen ist die Nachfrage also eher überschaubar.

+++ Hitzeschäden könnten Staus verschlimmern +++

An diesem Wochenende gehen die hessischen Sommerferien zu Ende. Der ADAC erwartet daher viele Rückreisestaus. Besonders treffen wird es wohl die A5 und A7. Unter der anhaltenden Hitze könnten zudem nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Asphalt und Bodenplatten leiden, was zu neuen Straßenschäden führen könnte.

Das Tropen Tango Festival in Lorch (Rheingau-Taunus) wird wie von der Stadt angekündigt nicht stattfinden. Ein Eilantrag der Veranstalter gegen das Verbot der Stadt hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Donnerstag abgelehnt . Die Stadt Lorch hatte das Festival am Mittwoch wegen hoher Brandgefahr abgesagt. Die Veranstalter verwiesen hingegen auf ihr Sicherheitskonzept mit einem Feuer- und Grillverbot. Sie haben jetzt einen neuen Eilantrag beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel gestellt. Für das Festival vom 3. - 5. August waren etwa 3.500 Besucher erwartet worden.

+++ Letztes Ferienwochenende wird sehr heiß +++

Zum Wochenende hin wird es wieder sehr heiß. Am Freitag werden Höchsttemperaturen von 31 bis 37 Grad erwartet (hier geht's zur ausführlichen Wettervorhersage). Dabei bleibt es weiter trocken. Der Himmel ist meist wolkenlos. Auch am Samstag kann es bis zu 37 Grad heiß werden. Nur vereinzelt bilden sich Schauer oder Gewitter. Der Sonntag bleibt ebenfalls meistens sonnig und trocken.