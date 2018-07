Rekordverdächtige Hitze sorgt für Badespaß, aber auch für Brandgefahr, Niedrigwasser und Ernteeinbußen. Wir tragen zusammen, welche Folgen die Hitze in Hessen hat - und fragen: Wie heiß ist es bei Ihnen?

+++ Supermarkt verkauft Zeit im Kühlhaus +++

Um sich an diesem heißen Dienstag abzukühlen, sind die Hessen nicht nur ins Freibad gegangen oder haben die Füße in kaltes Wasser gestellt. Ein Supermarkt in Friedberg (Wetterau) hat für seine Kunden eine ganz besondere Abkühlung im Angebot. Abgerechnet wird pro Minute im Kühlhaus.

+++ Hessen auf Platz fünf im Hitzeranking +++

Am meisten schwitzen mussten in Hessen am Dienstag wohl die Menschen in Eschwege. Dort wurden nach Angaben der hr-Wetterredaktion mit 37,2 Grad die höchsten Temperatur im Land gemessen. Damit lag die Stadt im Werra-Meißner-Kreis auf Platz fünf der heißesten Messstationen in Deutschland. Darmstadt belegte mit 36,4 Grad Platz sechs. Den Spitzenplatz hatte demnach Bernburg (Saale) in Sachsen-Anhalt mit dem Rekordwert dieses Sommers von 39,4 Grad.

+++ Rettungsgasse bewahrt Kleinkind auf A5 vor Hitzeschock +++

In der Regel ist die Rettungsgasse im Stau Einsatzfahrzeugen vorbehalten. Nun durfte auf der A5 vor dem Bad Homburger Kreuz am Dienstag ausnahmsweise ein Privatauto durch den Stau hindurch fahren. Die Fahrerin stand mit zwei Kindern im Wagen im Rückstau nach einem Unfall, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, darunter ein Kleinkind. Im Wagen fiel in der Hitze wohl die Klimaanlage aus, die Mutter hatte zudem nicht ausreichend Getränke bei sich. Auf Nachfrage wurde sie unter Geleit eines Einsatzfahrzeugs durch den Stau gelotst und der Rettungsdienst konnte das Kleinkind untersuchen. Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt.

+++ ESA-Video zeigt Dürrefolgen +++

Ein Satellitenfilm der auch in Darmstadt beheimateten Europäischen Weltraumorganisation ESA zeigt, wie weite Teile Europas in nur einem Monat von grüner Landschaft zu verdorrten und braunen Flächen wurden.

+++ Waldbrand auf der Platte bei Wiesbaden +++

Waldbrand bei Wiesbaden Bild © Wiesbaden112

Auch die Feuerwehr Wiesbaden ist mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein Waldgebiet im Taunus ist am Dienstag in Brand geraten. Betroffen waren nach Angaben der Feuerwehr etwa 2.500 Quadratmeter. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag an. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, das schwer zugängliche Unterholz müsse aber noch gelöscht werden.

+++ Doppeleinsatz der Feuerwehr bei Herbstein +++

Die Feuerwehr Herbstein (Vogelsberg) hat am Dienstag gleich zwei Brände hintereinander löschen müssen. Zunächst rückte sie zu einem Brand zwischen Stockhausen und Schadges aus. Dort brannten nach Angaben der Feuerwehr etwa 500 Quadratmeter Böschung. Wenig später wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Stoppelfeld gerufen. Zwischen Stockhausen und Blankenau breiteten sich die Flammen auf etwa 1.000 Quadratmetern aus. Insgesamt waren 70 Feuerwehrleute im Einsaz.

+++ Sondersendung im hr-fernsehen+++

Bild © hr

Der hr ändert wegen der Hitze und der anhaltenden Trockenheit sein Fernsehprogramm und sendet heute, Dienstag, um 20.15 Uhr ein alle wetter!extra. Themen in der von Thomas Ranft moderierten Sendung sind unter anderem: Welche Auswirkungen hat die Hitze auf den Körper? Wie lange hält die Hitzewelle an?

+++ Lindenfels sagt Feuerwerk ab +++

Wegen der Waldbrandgefahr hat der Verkehrsverein das Feuerwerk zum Burgfest in Lindenfels (Bergstraße) am kommenden Samstag abgesagt. Die Entscheidung sei mit Feuerwehr und Ordnungsamt gefallen, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. "Wegen der Waldbrandgefahr wird auch auf dem Zuweg zur und außerhalb der Burg ein absolutes Rauchverbot erlassen."

+++ Mais-Bauer legt wegen Hitze Nachtschicht ein +++

Wegen der Hitze hat ein Landwirt bei Rödermark (Offenbach) das Mais-Häckseln in die Nacht verlegt. Am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr soll mit der lauten Arbeit begonnen werden. Grund für die Nachtarbeit: Tagsüber sind die Mais-Stengel zu heiß, um sie zu verarbeiten - würde der Bauer aber noch länger warten, wäre die Ernte endgültig verbrannt.

+++ Edersee-Atlantis taucht wieder auf +++

Spaziergänger und Touristen sitzen und stehen auf der alten Aseler Brücke im Edersee. Bild © picture alliance/Swen Pförtner/dpa

Auch der Edersee spürt die anhaltende Trockenheit. Mit 46 Prozent ist er nach Angaben der Edersee Touristic zur Zeit noch nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Das Niedrigwasser lässt das erste Bauwerke des versunkenen Edersee-Atlantis auftauchen. Die alte Aseler Brücke ist wieder zum Vorschein gekommen - zur Freude der Badegäste. So kommen Touristen und Spaziergänger sogar ganz ohne anstrengendes Schwimmen in die Mitte des Sees.

+++ Oberleitungen werden auf Hitzeschäden überprüft +++

Eine Hitzeschaden an der Oberleitung stoppte am Montag U-Bahnen in Frankfurt. Bild © Michael Seeboth (hr)

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt prüft sämtliche Oberleitungen auf Hitzeschäden. Wegen der Hitze sei das Material ungewöhnlich belastet, teilte ein VGF-Sprecher am Dienstag mit. Am Vortag war am Nachmittag der Fahrdraht bei Heddernheim abgerissen, weil er sich wegen der Temperaturen ausgedeht hatte und eine Bahn die herabhängende Oberleitung abriss. Es kam zu Ausfällen auf den Linien U1,2,3,8 und 9. "Zurzeit wird das gesamte Netz geprüft, um den Fahrdraht eventuell nach zu justieren und einen ähnlichen Vorfall zu vermeiden", sagte der Sprecher.

+++ Bisher heißester Tag des Jahres erwartet +++

Mit 38 Grad kommt auf Hessen der bisher heißeste Tag des Jahres zu. "Die Spitzenwerte erwarten wir für die Wetterau über das Ried bis hin zur Bergstraße", sagte hr-Wetterexperte Mark Eisenmann. Auch die Nordhessen müssen schwitzen: Hier wird mit immerhin bis zu 35 Grad gerechnet. Vor allem die Südhessen werden wohl in der Nacht vergeblich auf Abkühlung warten. Mit Temperaturen über 20 Grad gibt es dort wieder eine "tropische Nacht".

+++ Feuerwehr bei Fuldabrück noch immer im Einsatz +++

Etwa 8.000 Quadratmeter brannten. Bild © Hessennews.TV

Die Löscharbeiten nach dem Flächenbrand bei Fuldabrück am Montagnachmittag haben die ganze Nacht angedauert. Noch immer sind Feuerwehrleute an der Einsatzstelle im Kreis Kassel, wie eine Sprecherin der Stadt Baunatal mitteilte. Insgesamt hatten am Montag etwa 8.000 Quadratmeter Wald, Böschungen und Feld gebrannt. Nach Angaben eines Sprechers waren rund 600 Kräfte von Feuerwehren der Landkreise Kassel und Schwalm-Eder sowie der Stadt Kassel im Einsatz. Auswirkungen hatte der Brand vor allem auf den Bahnverkehr. Es kam zu Verzögerungen und Zugausfällen.

+++ Pommes könnten kürzer werden +++

Die Hitze macht nicht nur Bauarbeitern und Dachdeckern, sondern auch Kartoffelbauern zu schaffen. Der Bundesverband der kartoffelverarbeitenden Industrie nennt die Lage "dramatisch". Es drohten 25 Prozent weniger Ernte wegen der Dürre auf den Äckern, bei den für Pommes nötigen dicken Kartoffeln ergäben sich "Versorgungsprobleme". Kleinere Knollen könnten zu kürzeren Pommes führen. Auch der hessische Bauernverband rechnet mit einer geringeren Kartoffelernte. Das genaue Ausmaß lasse sich aber jetzt noch nicht abschätzen. Die wohl steigenden Kosten wollen hessische Imbussbudenbetreiber aber nicht unbedingt an ihre Kunden weitergeben.

