Am letzten Ferienwochenende zieht die rekordverdächtige Hitze tausende Menschen ins Schwimmbad. Im Bingenheimer Ried drängen sich unzählige Vögel an den Wasserstellen. Wir tragen zusammen, welche Folgen die Hitze in Hessen hat - und fragen: Wie heiß ist es bei Ihnen?

Die aktuellen Temperaturen in Hessen

+++ Vögel belagern Wasserstellen im Bingenheimer Ried +++

Die momentane Trockenheit macht auch den Vögeln zu schaffen: Im Bingenheimer Ried (Wetterau) drängen sich derzeit scharenweise Störche, Enten und andere Vögel an den verbliebenen Wasserstellen. Userin Martina Doerenkamp-Hintze fotografierte das beeindruckende Schauspiel im Bingenheimer Ried. Sie schreibt allerdings auch von einem beklemmenden Gefühl, "weil ja noch kein Ende der Hitzeperiode in Sicht ist".

+++ Hitzegewitter könnten etwas Abkühlung bringen +++

Kleinere Gewitter sollen am letzten Wochenende in den hessischen Schulferien für Abkühlung sorgen - zumindest für ein paar Stunden. Vor allem zwischen Rhön und Odenwald können dabei innerhalb einer Stunde bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Abseits der Hitzegewitter bleibt es jedoch weiter sehr heiß. Die Höchstwerten liegen laut hr-Wetterredaktion bei 30 bis 37 Grad, besonders im Süden Hessens ist Schwitzen angesagt.

+++ Ansturm auf Schwimmbäder +++

Schwimmbad statt Stau: Die befürchtete Rückreisewelle zum Ferienende ist am Samstag auf Hessens Autobahnen zunächst ausgeblieben. Stattdessen zog es die Hessen eher an die Badeseen und in die Schwimmbäder. Das Brentanobad in Frankfurt - eines der größten Freibäder Deutschlands - verkaufte nach eigenen Angaben bereits bis zum Mittag rund 1.500 Eintrittskarten. "Das ist deutlich mehr als sonst", sagte eine Mitarbeiterin.

MELDUNGEN VOM FREITAG, 3. AUGUST

+++ Darmstadt stellt Hitze-Rekord für Freitag +++

Am Freitag war es mit 37,2 Grad in Darmstadt am wärmsten in Deutschland. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend mit. Auch Platz zwei geht zur Hälfte an Hessen: 36,8 Grad wurden in Bad Nauheim (Wetterau) erreicht. Genauso heiß wurde es auch in Mannheim. Den bislang heißesten Tag des Jahres in Deutschland gab es am Dienstag mit 39,5 Grad in Bernburg in Sachsen-Anhalt.

+++ Frankfurt warnt vor abbrechenden Ästen +++

Wegen der wochenlangen Trockenheit könnten an den Bäumen im Stadtgebiet Äste abbrechen, warnte die Stadt Frankfurt. Besonders betroffen seien Rosskastanien, Eschen und Buchen. Die Gefahr gelte nicht nur in Parks sondern auch auf den eigenen Grundstücken. Die Freiwilligen Feuerwehren helfen inzwischen mit ausgearbeiteten Tourenplänen, die Stadtbäume zu wässern.

+++ Junge Bäume leiden unter Trockenheit +++

Die jungen Bäume in Hessen leiden unter der lang anhaltenden Trockenheit. "Ein größerer Teil der jungen Pflanzen wird uns ausfallen", sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs HessenForst am Freitag. Die Wurzeln der neu gepflanzten Bäume reichten nur 20 bis 30 Zentimeter in die Erde. Daher seien sie von Trockenheit zuerst betroffen. In den hessischen Staatswäldern seien im vergangenen Frühling etwa 630.000 junge Bäume gepflanzt worden. Diese und alle im Jahr 2017 gesetzten Bäume seien gefährdet." Wir wünschen uns mindestens vier Wochen Dauerregen", sagte die Sprecherin.

+++ Feuerwehr rettet Hunde aus Hitze +++

Die Feuerwehr hat am Freitag in Wiesbaden drei Hunde vor Überhitzung in einem Auto bewahrt. Nach Feuerwehrangaben hatte sich der Innenraum des Fahrzeugs bereits so stark aufgeheizt, dass die Labrador-Mischlinge völlig erschöpft waren. Die Einsatzkräfte schlugen zwei Seitenscheiben ein, um die Tiere mit Wasser zu versorgen. Passanten hatten die Feuerwehr alarmiert.

+++ Tropen Tango Festival darf doch stattfinden +++

Wer das Tropen Tango Festival in Lorch an diesem Wochenende besuchen wollte, darf sich freuen: Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat am Freitag entschieden, dass das Festival doch stattfinden darf. Es bestehe lediglich eine abstrakte und keine konkrete Brandgefahr auf dem Veranstaltungsgelände. Der VGH begründete die Entscheidung mit den Sicherheitsvorkehrungen des Veranstalters, darunter große Wasservorräte, ein Rauch-, Grill- und Feuerverbot sowie 136 Feuerlöscher auf dem Gelände. Damit widerspricht der Verwaltungsgerichtshof der Stadt Lorch, die die Veranstaltung abgesagt hatte, und dem Verwaltungsgericht Wiesbaden, das einen Eilantrag der Veranstalter ablehnte. Für das Festival vom 3. - 5. August waren etwa 3.500 Besucher erwartet worden.

+++ Junge Rebstöcke leiden unter Trockenheit +++

Der Weinjahrgang 2018 könnte aufgrund der vielen Sonnenstunden in den vergangenen Wochen besonders gut werden. Allerdings macht die anhaltende Trockenheit nach Angaben des Rheingauer Weinbauenverbandes vor allem jungen Rebstöcken zu schaffen. Deren Wurzeln reichen noch nicht so tief in die Erde. "Derzeit müssen die Weinstöcke mit rund 60.000 Litern Wasser pro Woche und Hektar begossen werden", erklärt Präsident Peter Seyffardt.

+++ Wasserverbrauch steigt wohl noch weiter +++

Nach dem Ende der Sommerferien wird der Wasserverbrauch in Hessen bei anhaltender Hitze wohl noch weiter steigen. Nach Angaben des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz müssen die Hessen aber auch dann nicht um ihre erfrischende Dusche fürchten. Wegen der regenreichen Winter- und Frühlingsmonate seien die Grundwasserspeicher gut gefüllt. Der Unterschied zwischen dem aktuellen Wasserverbrauch und den Wintermonaten sei erheblich: In Spitzenzeiten habe er bei bis zu 70 Prozent gelegen.

+++ Lilien-Fans dürfen Getränke mitbringen +++

Über 30 Grad und keine Wolke am Himmel: Der Saisonauftakt beim Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 wird eine heiße Angelegenheit – für Spieler und Fans gleichermaßen. Damit niemand auf den Tribünen umkippt, ändert der Club zum Heimspiel gegen den SC Paderborn seine Routine: Zuschauern ist es ausnahmsweise gestattet, bis zu zwei Plastik-Wasserflaschen à höchstens 0,5 Liter mit ins Stadion am Böllenfalltor zu bringen. Außerdem werde es einen zusätzlichen Verkaufsstand geben, teilten die Lilien mit.

+++ Blutkonserven beim Roten Kreuz sind knapp +++

Die Blutkonserven des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind knapp geworden. Mit den zur Zeit im Frankfurter Institut für Transfusionsmedizin eingelagerten Blutkonserven könne der Bedarf der hessischen Krankenhäuser nur zweieinhalb bis drei Tage gedeckt werden, sagte eine Sprecherin des DRK. Normalerweise werde ein Vorrat vorgehalten, der vier bis fünf Tage reiche. "Wir sind in einer angespannten Situation", sagte die Sprecherin. Durch die Hitze gebe es einen Rückgang der Blutspenden von zehn bis 15 Prozent. Grund dafür seien wohl nicht nur Urlaubsreisen und Schwimmbadbesuche, sondern auch, dass sich manche Spender bei den sehr hohen Temperaturen nicht gut fühlten. Blutspenden seien sowohl zu den mobilen Terminen in Hessen als auch in den beiden Instituten des DRK in Kassel und Frankfurt möglich.

+++ Dienstrock kann Polizistinnen gegen Hitze helfen +++

Polizisten in Hessen müssen zwar auch bei Hitze ihre Dienstmützen tragen, Frauen im Polizeidienst dürfen aber zumindest einen Rock beantragen. Polizistinnen im Rock sind allerdings auf hessischen Straßen auch bei den aktuell hohen Temperaturen ein sehr seltenes Bild. Das bestätigen auch die Zahlen des Innenministeriums. Demnach werden pro Jahr rund 35 Röcke bei der hessischen Polizei beantragt. Angesichts von etwa 3.400 Polizeibeamtinnen ist die Nachfrage also eher überschaubar.

+++ Hitzeschäden könnten Staus verschlimmern +++

An diesem Wochenende gehen die hessischen Sommerferien zu Ende. Der ADAC erwartet daher viele Rückreisestaus. Besonders treffen wird es wohl die A5 und A7. Unter der anhaltenden Hitze könnten zudem nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Asphalt und Bodenplatten leiden, was zu neuen Straßenschäden führen könnte.

Das Tropen Tango Festival in Lorch (Rheingau-Taunus) wird wie von der Stadt angekündigt nicht stattfinden. Ein Eilantrag der Veranstalter gegen das Verbot der Stadt hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Donnerstag abgelehnt . Die Stadt Lorch hatte das Festival am Mittwoch wegen hoher Brandgefahr abgesagt. Die Veranstalter verwiesen hingegen auf ihr Sicherheitskonzept mit einem Feuer- und Grillverbot. Sie haben jetzt einen neuen Eilantrag beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel gestellt. Für das Festival vom 3. - 5. August waren etwa 3.500 Besucher erwartet worden.

+++ Letztes Ferienwochenende wird sehr heiß +++

Zum Wochenende hin wird es wieder sehr heiß. Am Freitag werden Höchsttemperaturen von 31 bis 37 Grad erwartet (hier geht's zur ausführlichen Wettervorhersage). Dabei bleibt es weiter trocken. Der Himmel ist meist wolkenlos. Auch am Samstag kann es bis zu 37 Grad heiß werden. Nur vereinzelt bilden sich Schauer oder Gewitter. Der Sonntag bleibt ebenfalls meistens sonnig und trocken.

MELDUNGEN VOM DONNERSTAG, 2. AUGUST

+++ Bad Nauheim war heißeste Stadt Deutschlands +++

Bad Nauheim war am Donnerstag mit 35,8 Grad der bundesweit wärmste Ort, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Abend in Offenbach sagte. Platz zwei teilten sich demnach Lingen in Niedersachsen und der Kölner Stadtteil Stammheim mit 34,7 Grad. 34,3 Grad wurden im hessischen Dillenburg, Frankfurt am Main und in Gießen gemessen. Damit war es in Hessen besonders warm.

+++ Verkehrsgesellschaft kämpft gegen Hitzeschäden bei U-Bahnen +++

Oberleitungen, Schienen oder Steuerkästen - im U-Bahn-Verkehr gibt es Vieles, das unter der Hitze leidet. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt will dagegen angehen und hat am Donnerstag mit weißer Farbe und viel Wasser versucht, Abhilfe zu schaffen.

+++ Feuerwehr rettet Schafherde vor Flammen +++

Dass ein Funke genügen kann, um bei der aktuellen Trockenheit ein Feuer auszulösen, hat sich offenbar auf einer Weide bei Nieder-Gemünden (Vogelsberg) bestätigt. Wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte, setzte vermutlich ein Funkenschlag des Weidenzaungeräts rund 1.000 Quadratmeter Weideland in Brand. Die Schafe waren nach Feuerwehrangaben in ihren Unterstand geflüchtet, als die Einsatzkräfte an dem Brandort eintrafen. Die Feuerwehr konnte demnach ein Übergreifen der Flammen auf den Unterstand verhindern.

+++ Bauern können auf frühere EU-Zahlungen hoffen +++

Hessens Bauern müssen wegen der anhaltenden Dürreperiode mit zum Teil erheblichen Ernteeinbußen kämpfen. Bei Gerste, Raps oder Weizen waren es bis zu 25 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Nach Angaben des hessischen Bauernverbands hat es den Norden Hessens stärker getroffen als den Süden.



Betroffene Bauern können jetzt auf Unterstützung durch die EU hoffen. Ihnen zustehende Fördergelder können nach Angaben der EU-Kommission vom Donnerstag bereits Mitte Oktober statt erst im Dezember ausgezahlt werden. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat sich noch nicht festgelegt, ob der Bund betroffene Bauern finanziell unterstützen wird.

+++ Rauch zieht durch offene Fenster in Hochhaus +++

Offene Fenster am späten Abend sorgen für frische Luft in der Wohnung und zumindest für etwas Abkühlung von der Hitze. Bewohner eines Hauses in Bad Hersfeld wurden ihre geöffneten Fenster allerdings zum Verhängnis. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sorgten brennende Bauabfälle vor einem Hochhaus für eine starke Rauchentwicklung. Durch offene Fenster zog der Rauch in das Haus. Einige Bewohner mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung untersucht werden.

+++ Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt: Wasser und Farbe gegen Hitzeschäden +++

Nicht nur Pflanzen brauchen Wasser, auch viele Straßenbahn- und U-Bahn-Gleise können eine Abkühlung vertragen. Wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mitteilte , heizt sich der Schotter im Gleisbett bei der aktuellen Hitze auf. Deshalb wird es nachmittags im Gleis bis zu 60 Grad heiß. Um die Temperaturen zu senken, wässert die VGF besonders betroffene Stellen mithilfe eines Spezialfahrzeugs - zum Beispiel in der Nähe der Station Fischstein. Auch Steuerschränke können sich nach Angaben der VGF stark aufheizen, da sie zum Teil dunkelgrau gestrichen sind. Weil die Rechner im Inneren nicht mehr als 60 Grad vertragen, sollten am Donnerstag sechs dieser Schränke weiß gestrichen werden.

+++ Wasserspende für Hessens ältesten Baum +++

Ältere Menschen leiden besonders unter der Hitze. Bei alten Bäumen scheint das ähnlich zu sein. Der vermutlich älteste Baum in Hessen - die Dorflinde in Schenklengsfeld (Hersfeld-Rotenburg) - schreit förmlich nach Wasser. Schon mehrmals ist in dem Dorf die Feuerwehr ausgerückt, um den schätzungsweise rund 1.250 Jahre alten Baum mit Wasser aus dem Solzbach zu versorgen. Das hat aber jetzt auch dem Bach zugesetzt. Daher wurde die Zufuhr mit Bachwasser verboten. Die örtliche Kirmesgesellschaft will aber nach eigenen Angaben die Linde nicht leiden sehen und hat eine Hilfsaktion organisiert . Am Donnerstagabend sind die Gemeindemitglieder aufgerufen, eine Gießkanne oder einen Eimer mit zehn Litern Wasser zu füllen und der Linde zu spenden.

+++ Hitzewelle nimmt neuen Anlauf +++

Nach etwas kühleren Temperaturen am Mittwoch nimmt die Hitzewelle am Donnerstag neue Fahrt auf. In Hessen werden Höchsttemperaturen bis 35 Grad erwartet. Dabei ist es oft sonnig. Ergiebiger Regen ist weiterhin nicht in Sicht. Nur vereinzelt kann es Schauer oder Gewitter geben. Auch am Wochenende soll uns das sehr sommerliche Wetter erhalten bleiben.

MELDUNGEN VOM MITTWOCH, 1. AUGUST

+++ Solaranlagen laufen auf Hochtouren +++

Die vielen Sonnenstunden dieses Sommers sorgen zwar für schweißtreibende Aufenthalte im Freien, die Betreiber von Solaranlagen können jedoch sehr zufrieden mit den vergangenen Wochen und Monaten sein. In den ersten sechs Monaten des Jahres haben sie etwa acht Prozent mehr an Megawattstunden ins deutsche Netz eingespeist als im Vorjahreszeitraum. Auch hessische Betreiber profitieren von dem sonnigen Juli, darunter auch der städtische Solarpark in Kassel.

Anders als in Schleswig-Holstein müssen Polizisten in Hessen auch bei Hitze ihre Dienstmützen tragen. "Die Mütze ist Teil der Uniform, insofern sind die Polizisten weiterhin dazu angehalten, sie zu tragen", sagte ein Sprecher des hessischen Innenministeriums am Mittwoch. Außerdem sei die Mütze auch ein Sonnenschutz. Die 2008 eingeführte neue Uniform sei funktionaler und atmungsaktiver als die alte. Für den Sommer gebe es kurzärmelige Hemden. Der Landespolizeidirektor in Schleswig-Holstein hatte den Beamten am Dienstag freigestellt, ob sie ihre Dienstmützen bei der aktuellen Hitze tragen oder nicht.

+++ Feuerwehr verteilt Wasser auf A7 +++

Bei etwa 30 Grad Außentemperatur ist viel zu trinken sowieso schon wichtig. In einem kilometerlangen Stau sollten Autofahrer besonders auf ihren Kreislauf aufpassen. Dabei geholfen hat die Feuerwehr am Mittwoch Autofahrern auf der A7 im Stau vor einer Baustelle zwischen Melsungen und Guxhagen. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf etwa 15 Kilometer. Am Nachmittag forderte die Autobahnpolizei zur Unterstützung die Feuerwehr an. Sie verteilte Wasser an die wartenden Autofahrer. Wegen Hitzeschäden musste die Fahrbahn gereinigt und zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Am späteren Nachmittag wurde die komplette Fahrbahn wieder freigegeben.

+++ Waldbrand bei Wiesbaden durch Feuerstelle ausgelöst +++

Der Waldbrand auf der Platte bei Wiesbaden am Dienstag ist von einer illegalen Feuerstelle an einer Lichtung ausgelöst worden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, sei aber noch nicht geklärt, wer für das Feuer verantwortlich ist. Betroffen waren etwa 2.500 Quadratmeter Waldfläche im Taunus. Durch den Funkenflug entstand am frühen Abend ein weiterer Brand, auch hier dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden.

+++ Festival "Sound of the Forest" abgesagt +++

Die Waldbrandgefahr in Hessen ist weiter sehr hoch. Deshalb hat die Stadt Oberzent (Odenwald) das Musikfestival "Sound of the Forest" abgesagt. Die Veranstalter hatten nach eigenen Angaben bereits Brandschutzvorkehrungen wie eine Bewässerung des Waldes getroffen. Die Ordnungsbehörde habe die Durchführung des Festivals jedoch trotzdem aus Sicherheitsgründen untersagt. Auch das Betreten des Geländes sei nicht gestattet. Zu dem Festival vom 2. bis 5. August wurden etwa 5.000 Besucher erwartet.

+++ Stau wegen geschmolzener A7-Fugen +++

Die Hitze lässt nicht nur Eis dahinschmelzen, sie macht auch vor Autobahnen nicht Halt: Nach Angaben von Hessen Mobil haben sich durch die hohen Temperaturen Asphaltfugen auf der A7 aufgelöst. Deshalb waren am Mittwoch zwischen Melsungen und Guxhagen in Richtung Norden zwei von drei Spuren gesperrt. "Der Fugenverguss verteilt sich auf der Fahrbahn und klebt bei Hitze wie Kaugummi", teilte eine Sprecherin mit. Es gelte Tempo 80. Seit dem Morgen habe eine Wasserhochdruckfräse die Fahrbahn gereinigt. Am Mittwochmorgen erklärte die Behörde auf Nachfrage, die Reparatur erfolge im Laufe des Tages. Am Mittwochnachmittag hieß es, die Reparatur werde derzeit verschoben, um alle Fahrstreifen wieder möglichst schnell freizugeben. Am Nachmittag wurde die Sperrung aufgehoben. Die Autos stauten sich vor der Baustelle mehr als zehn Kilometer.

+++ Grillplätze in Wiesbaden und Korbach geschlossen +++

Nach Frankfurt schränkt jetzt auch die Landeshauptstadt Wiesbaden das Grillen auf öffentlichem Gelände ein. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, sind alle städtischen Grillplätze wegen der anhaltenden Trockenheit ab sofort geschlossen. Auch in Korbach (Waldeck-Frankenberg) sind nach Angaben der Stadt ab sofort alle Grillhütten und Grillplätze gesperrt. In Frankfurt gilt seit Freitag vergangener Woche ein Verbot für offenes Feuer und Grillen in allen Grünanlagen im Stadtgebiet.

+++ Wasserverbrauch auf Rekordniveau +++

Bei Hitze hilft vor allem eins - viel Wasser. Das wissen offensichtlich auch die Menschen im Rhein-Main-Gebiet. Mit rund 400.000 Kubikmeter Wasser haben sie am Dienstag nach Angaben des Trinkwasser-Lieferanten Hessenwasser so viel Wasser verbraucht wie noch nie in diesem Jahr. Das entspricht etwa der Wassermenge in 107 Olympia-Schwimmbecken (50 Meter Länge). Der Verbrauchsrekord von 409.000 Kubikmetern am 3. Juli 2015 konnte damit allerdings nicht geknackt werden.

+++ Immer mehr Feuerwerke abgesagt +++

Immer mehr Fest-Organisatoren sagen ihre Feuerwerke wegen der Trockenheit ab. Nach dem Burgfest in Lindenfels (Bergstraße) und dem Zissel und Open-Air in Kassel muss auch das Mainfest in Frankfurt und das Lichterfest in Laubach (Gießen) ohne Feuerwerk auskommen. Eigentlich war in der mittelhessischen Kleinstadt eine Beleuchtung mit Teelichtern im Schlosspark sowie ein großes Feuerwerk geplant. Stattdessen wollen die Veranstalter ihren Gästen eine Lasershow anbieten.

+++ Nachtarbeit gegen schimmelnden Mais +++

Die Bauern in Hessen kämpfen nicht nur mit Ernteeinbußen. Die Hitze zwingt manche Landwirte auch zu ungewöhnlichen Arbeitszeiten. Ein großer Betrieb in Rödermark (Offenbach) hat die Erntemaschinen in der Nacht zum Mittwoch auf seine Maisfelder geschickt. Die Pflanzen drohten nach Angaben der Bauern zu verbrennen. Der Mais könne nur nachts gehäkselt werden, wenn er etwas kühler ist. Ist der Mais zu heiß, könne er in den Silos verschimmeln. Der Futtermais wäre damit verdorben.

+++ Griller lösen Flächenbrand aus +++

Unbekannte haben beim Grillen auf einem Feld bei Biedenkopf einen Flächenbrand ausgelöst. Die Personen hatten am Dienstagabend offenbar die Kontrolle über ihren Einweggrill verloren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch die extreme Trockenheit fing der Boden am Ortsrand von Wallau sofort Feuer. "Das Fleisch brutzelte noch auf dem Grill, als die Feuerwehren eintrafen", so die Polizei. Von den Verursachern fehlte bis auf zurückgelassene Getränke und eine Kühltasche jede Spur. Der Brand auf einer Fläche von 300 Quadratmetern wurde schnell gelöscht.

+++ Juli-Statistik: Hitze, Sonne, kaum Regen +++

Der Juli ist wie erwartet mit jeder Menge Hitze-Rekorde in die Wetterstatistik eingegangen. In Frankfurt wurden an 28 von 31 Tagen sogenannte Sommertage mit Temperaturen von über 25 Grad gemessen. An 16 Tagen lagen die Werte sogar jenseits der 30-Grad-Marke. Zum Vergleich: Normalerweise werden im ganzen Sommer gerade mal 13 dieser "heißen Tage" erwartet. Mit 303,2 Sonnenstunden wurde der langjährige Juli-Mittelwert (224,5) ebenso weit übertroffen wie bei der Durchschnittstemperatur, die bei 23,6 statt der üblichen 18,9 Grad lag. Regen gab es in Frankfurt dagegen kaum: 17,2 anstelle der normalen 63,0 Liter pro Juli.

+++ Heute "kühlster" Tag der Woche +++

Von Abkühlung kann bei Höchstwerten von 35 Grad zwar nicht unbedingt die Rede sein, aber immerhin sorgen Wolken heute häufiger für schattige Plätzchen in Hessen. Zudem kann es mancherorts zu Schauern und teils heftigen Gewittern kommen. Ab Donnerstag ist dann wieder eitel Sonnenschein angesagt. Bei Temperaturen bis 38 Grad bleibt es mächtig heiß.