Ein 61-Jähriger ist am Dienstag rund 100 km/h zu schnell auf der A5 bei Mörfelden (Groß-Gerau) unterwegs gewesen.

Zivilfahnder erwischten den Fahrer einer italienischen Nobelkarosse mit 199 km/h, wo 100 erlaubt gewesen wären, so die Polizei am Mittwoch. Konsequenz: 700 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.