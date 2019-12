10.000 Euro an Liebesbetrüger

Betrug 10.000 Euro an Liebesbetrüger

Eine Frau aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg ist Opfer eines Liebesbetrügers geworden.

Sie hatte den Mann im Internet kennengelernt, wie die Polizei in Korbach am Freitag mitteilte. Er gab sich verliebt und heiratswillig - und verlangte Geld. Er setzte die Frau so unter Druck, dass sie einen Kredit aufnahm. Erst nach der Überweisung von 10.000 Euro erstattete sie Anzeige.