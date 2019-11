Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Schule in Kelsterbach (Groß-Gerau) am Wochenende einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht.

Nach Polizeiangaben hebelten sie die Eingangstür auf und brachen im Gebäude weitere Türen auf. Die Kriminellen durchsuchten Büros und ließen einen "geringen Geldbetrag" aus einer Kassette mitgehen.