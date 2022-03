Unbekannte haben in der Nacht zum Montag aus zwei Containern auf dem Gelände eines Autohauses in Hanau 35 Sätze an Alu-Sommerreifen gestohlen.

Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zum Abtransport der Reifen sei sicherlich ein Fahrzeug benutzt worden.