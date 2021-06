100.000 Euro Schaden bei Brand in Hanauer Gärtnerei

Beim Brand in einer Gärtnerei in Hanau ist am Donnerstagabend ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Rauchsäule war weithin sichtbar. Wie es zu dem Feuer kam, muss einem Polizeisprecher zufolge noch ermittelt werden.