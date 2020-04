Ein Feuer in einer Scheune in Schwalmstadt hat einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht.

Die Scheune im Stadtteil Ziegenhain stand am späten Mittwochabend komplett in Flammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. In der Scheune lagerten Maschinen. Die Ursache war zunächst unklar.