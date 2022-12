Beim Brand in einer Gaststätte in Wiesbaden-Erbenheim ist in der Nacht zum Samstag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, konnten die zwei Bewohner der darüber liegenden Wohnung sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Brandursache ist noch unklar.