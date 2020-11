Beim Brand einer Scheune im südhessischen Heppenheim (Bergstraße) ist ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, war in dem Gebäude vor allem Brennholz gelagert worden. Nachbarn hatten das Feuer am Samstagabend entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Es waren rund 90 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.