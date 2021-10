Der Fahrer eines Elektroautos ist in der Nacht zum Donnerstag in Büdingen (Wetterau) in einen entgegenkommenden Traktor mit Anhänger geprallt.

Der Pkw kam laut Polizei an der Schutzplanke zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab 1,1 Promille. Geschätzter Schaden: 100.000 Euro.