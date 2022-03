Geldautomat in Bank gesprengt

100.000 Euro Schaden Geldautomat in Bank gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Schwalmtal (Vogelsberg) gesprengt.

Bewohner im Ortsteil Brauerschwend hörten gegen drei Uhr einen Knall. Ob der oder die Täter Geld erbeuteten, ist laut Polizei unklar. Am Gebäude entstand ein Schaden von 100.000 Euro.