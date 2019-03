Haus "Villa Germania" in Chiclana de la Frontera in Andalusien, bekannt als "Horrrorhaus"

Haus "Villa Germania" in Chiclana de la Frontera in Andalusien, bekannt als "Horrrorhaus" Bild © picture-alliance/dpa

Ein deutsch-kubanisches Paar soll Rentner jahrelang misshandelt und um viel Geld betrogen haben. Die Polizei Frankfurt kam dem "Horrorhaus" wegen einer 101-Jährigen auf die Spur. Die Frau ist inzwischen auf mysteriöse Weise gestorben.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hier wurden jahrelang ältere Menschen misshandelt [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Die Meldung, die am späten Donnerstagabend von spanischen Behörden verbreitet wurde, klingt wie aus einem Gruselfilm. In einem privaten Pflegeheim im südspanischen Andalusien sollen Rentner über Jahre hinweg gefangen gehalten , unter Drogen gesetzt und um ihre Ersparnisse in Höhe von insgesamt 1,8 Millionen Euro gebracht worden sein.

Unter den Opfern war nach neuesten Erkenntnissen auch die inzwischen verstorbene Frankfurterin Maria B., die 2015 mit ihrem Mann nach Teneriffa gezogen und nach dessen Tod in das "Horrorhaus" gelockt worden war. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Frankfurt am Freitag dem hr.

Nachbarin bringt Fall ins Rollen

Demnach hatte sich eine aufmerksame Nachbarin im November 2017 nach dem Tod des Ehemanns Sorgen um die zu diesem Zeitpunkt bereits 101 Jahre alte Frau gemacht und sich an die Polizei gewandt. Eine spanische Pflegerin verhindere, dass sie in Kontakt mit Maria B. trete, sagte die Nachbarin den Beamten. Die Polizei Frankfurt nahm Ermittlungen auf, stellte diese nach einer Bestätigung des Aufenthaltsorts durch spanische Behörden aber wieder ein.

Erst als sich die Nachbarin rund einen Monat später erneut meldete und von einem leergeräumten Konto berichtete, wurden die Ermittlungen intensiviert. Der Verdacht: Betrug.

Maria B. (vorne Mitte) und andere Bewohnerinnen des sogenannten Horrorhauses in Andalusien Bild © picture-alliance/dpa

Maria B. stirbt zu mysteriösem Zeitpunkt

Kurz vor der möglichen Festnahme eines hauptverdächtigen deutsch-kubanischen Paares, so berichten die spanischen Beamten, sei die Frankfurterin verstorben und umgehend eingeäschert worden. Das Paar gab vor, sich in dem Pflegeheim um ältere Ausländer zu kümmern.

Eine Autopsie zur Klärung der Tötungsumstände der Frankfurterin war durch die Einäscherung nicht mehr möglich. Am 21. Dezember sprach die Nachbarin bei der Polizei vor, die Todesmeldung aus Spanien erreichte Frankfurt sechs Tage später.

Wie die Guardia Civil bekanntgab, sei Maria B. zuvor monatelang mit Handschellen gefesselt und um insgesamt 162.000 Euro betrogen worden.

Sechs Personen festgenommen

Im Mai 2018 habe die spanische Polizei dann Informationen wegen eines Tötungsdelikts an Maria B. in Frankfurt angefragt und den "Horrorhaus"-Fall noch einmal ins Rollen gebracht. Die endgültige Zerschlagung des vermeintlichen Pflegeheims in der Küstengemeinde Chiclana de la Frontera nahe Cádiz erfolgte in dieser Woche.

Die beiden zuletzt aus dem "Horrorhaus" befreiten Senioren, ein Deutscher und eine Niederländerin, seien in einem "schrecklichen Zustand" gewesen, teilte ein Sprecher der Guardia Civil mit. Insgesamt wurden sechs Personen festgenommen.

Sendung: hr1, 08.03.19, 14 Uhr