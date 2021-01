Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Langgöns (Landkreis Gießen) sind ein Ehepaar verletzt und 13 kleine Hunde Opfer des Feuers geworden.

Am Mittwochabend war in der Küche des Hauses aus zunächst unbekannter Ursache ein Schwelbrand ausgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 64 Jahre alte Frau wurde bewusstlos in einem Zimmer von der Feuerwehr entdeckt. Ihr 66-jähriger Ehemann musste durch ein Dachfenster gerettet werden. Beide erlitten Rauchvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Für die 13 Chihuahuas kam aber jede Hilfe zu spät, sie verendeten bei dem Feuer. Der Sachschaden durch das Feuer wird auf mindestens 30 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.