Ein Bus hat in Bad Arolsen am Donnerstagmorgen eine Schülerin erfasst und überrollt. Die 14-Jährige starb noch am Unfallort.

In Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) ist es am Donnerstag gegen 7.45 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 14 Jahre alte Schülerin wurde nach Polizeiangaben am Bahnhof im Stadtteil Helsen von einem Bus erfasst und überrollt. "Die Verletzungen waren so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starb", sagte ein Polizeisprecher.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ein Gutachter untersuchte den abgesperrten Unfallort.

Sendung: hr-iNFO, 17.01.2019, 9.40 Uhr