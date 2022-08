Eine 14-Jährige in Kassel ist nach eigenen Angaben am Samstag nahe der Brücke über die Ahne von einem Mann in ein Gebüsch gezogen und unsittlich berührt worden, so die Polizei am Dienstag.

Der Mann soll ein Messer in der Hand gehalten haben. Er ließ plötzlich von ihr ab und floh. Die Polizei sucht Zeugen.