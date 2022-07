14-Jährige am Steuer erwischt

Mainz-Kastel 14-Jährige am Steuer erwischt

Eine 14-Jährige ist in der Nacht zum Sonntag in der Nähe des Wiesbadener Stadtteils Mainz-Kastel am Steuer erwischt worden.

Laut Polizei war sie mit ihrer unsicheren Fahrweise, Schlangenlinien und abrupten Bremsmanövern aufgefallen. Die Polizei stoppte sie in der Nähe eines Clubs. Bei der Kontrolle wurden den Angaben zufolge Unfallspuren an ihrem Auto festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.