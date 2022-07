Bei der in der Wetterau gefundenen Leiche handelt es sich um eine vermisste 14-Jährige aus dem baden-württembergischen Gottenheim. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich am Montag zum aktuellen Ermittlungsstand äußern.

Im Wetteraukreis ist die Leiche eines Mädchens gefunden worden. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, handelt es sich dabei um eine 14-Jährige aus Gottenheim (Baden-Württemberg). Ihre Leiche wurde am Freitag fast 300 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort am Teufelsee in Echzell (Wetterau) gefunden.

Der kleine See liegt in einem Naturschutzgebiet und wird gerne für Ausflüge genutzt. Dass es sich bei dem Leichenfund am See um die vermisste Schülerin handelt, hatte eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben.

Hintergründe noch völlig unklar

Die Umstände des Todes sind bislang noch nicht bekannt. Die Polizei machte am Sonntag aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben zur Todesursache oder Hintergründen. "Wir bitten um Verständnis, dass wir über die bisherige Pressemitteilung hinaus keine Auskunft geben können", sagte ein Polizeisprecher in Freiburg.

Polizei und Staatsanwaltschaft kündigten für Montag eine Pressekonferenz an. Dann soll es neue Informationen geben.

Seit 21. Juli vermisst

Das Mädchen hatte am 21. Juli gegen 18 Uhr ihr Elternhaus in Südbaden verlassen und wurde seitdem vermisst. Eine große Suche der Polizei auch mit Hunden und Hubschrauber brachte keine Ergebnisse.

Die Ermittler waren unzähligen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen. Auch nach möglichen Zeugen wurde gesucht.