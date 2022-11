Ein 14-Jähriger hat beim Spielen nahe eines Schützenhauses in Haiger (Lahn-Dill) eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und die Polizei verständigt.

Wie diese am Donnerstag mitteilte, entdeckte der Jugendliche die Granate bereits am Dienstag und fotografierte sie. Sprengtechniker des Landeskriminalamtes konnten die Mörsergranate noch am Abend vor Ort kontrolliert sprengen.