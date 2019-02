Da haben die Teenager wohl zu viele Gangsterfilme geschaut: Ein 14-Jähriger hat sich mit der Frankfurter Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Die gefährliche Aktion hielten die Jugendlichen sogar auf Kamera fest.

Eine filmreife Verfolgungsjagd haben sich Jugendliche mit der Polizei in Frankfurt am Wochenende geliefert. Der 14-Jährige am Steuer hatte einer Streife zuvor an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen, wie die Beamten am Montag berichteten. Als die Ordnungshüter den Fahrer kontrollierten wollten, drückte der Teenager aufs Gas und flüchtete mit Tempo 90 über mehrere Straßen.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf, konnte den Fahrer aber zunächst nicht stellen. Schließlich bremste der 14-Jährige plötzlich ab, woraufhin drei Personen aus dem Auto flohen. Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche konnte die Polizei vorläufig festnehmen.

Fluchtauto gehört einer jungen Frau

Der Fahrer war derweil wieder losgerast, konnte aber später nach umfangreichen Ermittlungen geschnappt werden. Er gab zu, das Fahrzeug gefahren zu haben. Doch damit nicht genug: Seine Mitfahrer sollen die wilde Verfolgungsjagd im Stadtteil Schwanheim gefilmt haben.

Der 14-Jährige wurde seinen Eltern übergeben. Die beiden Mitfahrer wurden ebenfalls wieder entlassen. Das Auto gehöre einer 20-jährigen Frau, teilte eine Polizeisprecherin mit. In welchem Verhältnis beide zueinander stünden, sei unklar. Die Ermittlungen gegen den 14-Jährigen dauern den Angaben zufolge ebenso noch an wie gegen die Fahrzeughalterin sowie den dritten Jugendlichen, der aus dem Wagen geflohen war.