Mutmaßlicher Teenager-Räuber in U-Haft

14-Jähriger nach brutalen Raubüberfällen in U-Haft

Jugendliche in Wetzlar verletzt und bestohlen

Die Polizei hat einen 14-Jährigen aus Wetzlar in U-Haft genommen, der andere Jugendliche brutal überfallen und ausgeraubt haben soll. Die Ermittler vermuten, dass es sich um einen Wiederholungstäter handelt. Sie suchen nun weitere Opfer.

Polizei und Staatsanwaltschaft in Wetzlar werfen einem 14-Jährigen schweren Raub, räuberische Erpressung und Körperverletzung vor. Seit der vergangenen Woche sitzt der Jugendliche in Untersuchungshaft, wie die Ermittlungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Das Amtsgericht hatte Haftbefehl erlassen.

Mit Klappmesser in Hüfte gestochen

Der 14-Jährige soll im Mai drei andere Jugendliche angegriffen und bestohlen haben. Ein Überfall habe sich Anfang Mai auf dem Radweg zwischen Bahnhof und Forum ereignet. Ein Schüler sei vom Verdächtigen und dessen 15 Jahre alten Komplizen aus Wetzlar geschlagen und mit einem Klappmesser in die Hüfte gestochen worden.

Die mutmaßlichen Täter rissen ihrem Opfer die Jacke vom Körper. Der überfallene Schüler habe Blutergüsse, eine Gehirnerschütterung sowie eine leichte Schnittverletzung davongetragen.

Erst geschlagen, dann Sportschuhe gestohlen

Bei einem zweiten Überfall Mitte Mai habe der Verdächtige auf der Rückseite des Forums zwei ebenfalls 14-Jährige überfallen. "Er schlug ihnen mit der Faust zum Teil mehrfach ins Gesicht und forderte einen der Schüler auf, die Schuhe auszuziehen" heißt es in der Mitteilung der Ermittler . Aus Angst vor weiteren Schlägen habe der Jugendliche den Angreifern seine Sportschuhe überlassen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach eigenen Angaben in weiteren Fällen, in denen der 14-Jährige tatverdächtig ist. Sie vermuten zudem, dass es weitere Raubopfer des Verdächtigen gibt, die sich möglicherweise bisher nicht trauten, die Polizei zu informieren.

Auch der 15 Jahre alte Komplize war festgenommen worden, wurde inzwischen aber aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

