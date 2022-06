Beim Brand einer Scheune in Philippsthal (Hersfeld-Rotenburg), in der 140 Ballen Stroh gelagert waren, ist am Sonntag ein Schaden von 100.000 Euro entstanden.

Die Einsatzkräfte konnten die Scheune nur kontrolliert abbrennen lassen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Sie konnten aber verhindern, dass der Brand auf umliegende Häuser übergriff. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war noch unklar.