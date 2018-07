Polizisten in Darmstadt bewachen eine Gruppe festgesetzter junger Männer neben dem Herrngarten.

Gut zwei Monate nach den Krawallen im Darmstädter Herrngarten laufen 141 Ermittlungsverfahren gegen die Randalierer. Die Zahl kann noch steigen – dank anonymer Zeugenvideos.

Schwerer Landfriedensbruch, Angriff auf Polizeibeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung - die Liste der Vorwürfe gegen die Angreifer nach dem Schlossgrabenfest in Darmstadt ist lang. Die Zahl der Strafverfahren summiert sich mittlerweile auf 141. Eine Menschenmenge hatte in der Nacht zum 3. Juni - Stunden nach dem Festivalende - im Herrngarten die Polizei angegriffen. Direkt nach den Vorfällen waren 100 Personen vorübergehend festgenommen worden, in 49 Fällen wurde Anzeige erstattet.

Dass die Zahl der Ermittlungsverfahren in der Zwischenzeit so stark gestiegen ist, verdankt die Polizei Hinweisen aus der Bevölkerung. "Wir hatten einen Server geschaltet, auf den man anonym Videos und Fotos hochladen konnte", erklärt eine Polizeisprecherin. Dort gingen über 40 Hinweise, zumeist Videos und Fotos ein.

Videoauswertung läuft noch

Die Auswertung sei sehr aufwändig und auch noch nicht abgeschlossen. Die Zahl der Strafverfahren werde also noch steigen. In einigen Fällen konnten Angreifer ausgemacht, aber noch nicht identifiziert werden. Für eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos der mutmaßlichen Täter warte man aktuell nur noch auf die richterlichen Beschlüsse.

Neben der Fahndung nach den Tätern beschäftigt sich die Polizei in Darmstadt auch damit, wie es überhaupt zu den Krawallen kommen konnte. Unmittelbar nach dem Schlossgrabenfest wurden Vorwürfe gegen das Verhalten der Polizisten laut. Sie hätten sich unverhältnismäßig aggressiv verhalten und damit ihren Teil zur Eskalation beigetragen.

"Es ist klar, dass wir das Vorgehen kritisch bewerten und schauen, was wir gemacht haben. Bislang ist dieser Gewaltausbruch, der in der Nacht standfand, aber aus unserer Sicht in keiner Weise zu rechtfertigen", erklärt die Polizeisprecherin und sagt weiter: "Unsere Einsatzkräfte wollten helfen und standen plötzlich einem provozierenden und mit Flaschen werfenden Mob gegenüber."