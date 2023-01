Ein 15-Jähriger am Steuer hat am späten Dienstagabend in Eschwege einer Polizeistreife die Vorfahrt genommen und ist zunächst geflüchtet.

Er habe nach rund einem Kilometer freiwillig angehalten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In dem Auto befanden sich vier weitere Jungen und Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Vermutlich seien Drogen im Spiel gewesen.