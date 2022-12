15-Jähriger nach Messerattacke in Rüsselsheim in Untersuchungshaft

17-Jähriger schwer verletzt 15-Jähriger nach Messerattacke in Rüsselsheim in Untersuchungshaft

Nach einer Messerattacke am Bahnhof in Rüsselsheim, bei der ein 17-Jähriger schwer verletzt worden ist, sitzt ein 15 Jahre alter Jugendlicher in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige habe sich am Mittwoch noch am Tag der Tat gestellt, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag mit. Gegen ihn wird wegen Verdachts auf versuchten Mord und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der verletzte 17-Jährige wurde in einem Krankenhaus operiert und ist nicht mehr in Lebensgefahr.