Mit einem Beil bewaffnet hat ein 15-Jähriger am Samstagabend in Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) eine Tankstelle überfallen.

Er erbeutete mehrere hundert Euro sowie Zigaretten, und floh zu Fuß in ein angrenzendes Wohngebiet, wie die die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 21 Jahre alte Angestellte der Tankstelle blieb unverletzt. Der Jugendliche wurde wenige Stunden nach der Tat in der Wohnung seiner Eltern festgenommen. Dort wurde auch das Beil und die Beute gefunden.