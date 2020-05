Ein junger Radfahrer ist in Haunetal mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Der Junge fuhr in Haunetal-Wehrda (Hersfeld-Rotenburg) von einer Wiese auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Ein Auto erfasste den 15-Jährigen. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.