15-Jähriger verprügelt 17-Jährigen - Festnahme in Hanau

Die Polizei hat am Sonntagabend einen 15-Jährigen in Hanau festgenommen, der am gleichen Abend einen 17-Jährigen ausgeraubt und verletzt haben soll.

Veröffentlicht am 06.01.25 um 10:39 Uhr









Er soll den 17-Jährigen mit Pfefferspray attackiert und dann mit einem Schlagring auf ihn eingeschlagen haben. Später nahmen die Beamten den Jugendlichen in einem Kiosk fest.