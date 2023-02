In der Wohnung eines 27 Jahre alten Mannes haben Ermittler in Rüsselsheim (Groß-Gerau) am Freitag unter anderem 1,5 Kilogramm Marihuana und weitere Drogen gefunden.

Diese sowie mehrere zehntausend Euro Bargeld wurden beschlagnahmt, wie die Polizei am Montag berichtete. Auf den mutmaßlichen Drogenhändler kommt nun ein Strafverfahren zu.