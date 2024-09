150 Strohballen in Brand

Am Donnerstagmittag sind in Lollar (Gießen) rund 150 Rundballen Silage in Brand geraten.

Veröffentlicht am 19.09.24 um 23:19 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut Polizei brannte ein 25 Meter hohes Strohlager. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass die Ballen kontrolliert abbrennen konnten. Es ist bereits der zweite große Brand auf dem Hof, am Samstag war nebenan ein großes Strohlager mit 120 Ballen in Brand geraten.