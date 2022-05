Brand in Gaststätte in Hanau

In einer Gaststätte in Hanau hat es am Dienstagmorgen gebrannt.

Laut Feuerwehr mussten während der Löscharbeiten neun Menschen aus Wohnungen über dem Lokal in Sicherheit gebracht werden. Nachdem das Haus durchgelüftet worden war, konnten sie wieder zurück. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden liegt laut Polizei bei mindestens 15.000 Euro