In einem Haus mit Gewerbebetrieb in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen.

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten eine Wohnung und das ausgebaute Dach in Brand, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 150.000 Euro