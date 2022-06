Insgesamt 15 gefälschte ausländische Ausweise haben Ermittler bei einem 31-Jährigen in Marburg gefunden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlug sie zu als der Verdächtige am Samstag mit einem weiteren gefälschten Ausweis ein Paket abholen wollte. Er ist wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.