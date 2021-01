Nach sexuellen Übergriffen auf eine 16-Jährige sucht die Polizei in Gießen Zeugen.

Die Beamten hatten nach Angaben vom Montag einen 26-Jährigen festgenommen. Er soll das Mädchen in der Nacht zum Sonntag in einem Zug zwischen Frankfurt und Gießen und am Bahnhof Gießen massiv sexuell belästigt und geschlagen haben. Ein Bekannter des Mannes, auf den Täter und Opfer in der Stadt trafen, rief die Polizei.