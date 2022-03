Frankfurt: Streifenwagen fährt 16-Jährige an

Unfall in Frankfurt

Eine 16-Jährige ist in Frankfurt von einem Polizeiauto angefahren worden. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Der Unfall passierte am Freitagabend in einem Kreuzungsbereich im Frankfurter Ostend. Ein Streifenwagen erfasste die 16 Jahre alte Jugendliche auf einer Einsatzfahrt, wie die Polizei mitteilte. Die 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der genaue Unfallhergang muss laut Polizei noch ermittelt werden. Der Kreuzungsbereich an der Unfallstelle unmittelbar gegenüber der Europäischen Zentralbank (EZB) wird zum Teil mit Fußgängerampeln geregelt. Zeugen berichteten, die Polizei sei mit Blaulicht unterwegs gewesen. Ob der Wagen auch das Signalhorn eingeschaltet hatte, ist noch nicht bekannt.