Paar bedroht 16-Jähriger nach Raub in Bensheim in Untersuchungshaft

Ein 16-Jähriger sitzt nach einem Raub in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der Jugendliche am Donnerstag gemeinsam mit einem Unbekannten im Stadtpark in Bensheim (Bergstraße) ein Paar unter Androhung von Gewalt und vorgehaltenem Pfefferspray beraubt haben. Ein Haftrichter ordnete gegen den 16-Jährigen U-Haft an. Sein Komplize ist flüchtig.