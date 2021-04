16-Jähriger nach Raub in Untersuchungshaft

Ein 16-Jähriger sitzt nach einem Raub in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der Jugendliche am Don-nerstag gemeinsam mit einem Unbekannten im Stadtpark ein Paar unter Androhung von Gewalt und vorgehaltenem Pfefferspray beraubt haben. Ein Haftrichter ordnete gegen den 16-Jährigen U-Haft an. Sein Komplize ist flüchtig.