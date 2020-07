Die Polizei hat einen 16-Jährigen bei einer nächtlichen Auto-Spritztour in Gießen geschnappt.

Zeugen hatten das hohe Tempo des Autos in der Stadt gemeldet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie stellten den Jugendlichen in einer Gruppe auf einem Parkplatz und fanden dort zudem eine gestohlene EC-Karte und Drogen.