Ein Jugendlicher aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf hat sich zu Tode getrunken. Der 16-Jährige war vor rund zwei Wochen leblos aufgefunden worden.

Der Tod eines 16-Jährigen im hessischen Lahn-Dill-Kreis ist aufgeklärt: Der vor zwei Wochen in Dietzhölztal-Ewersbach tot aufgefundene Jugendliche starb an einer Alkoholvergiftung, wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Polizei Dillenburg am Montag mitteilten. Dies ergab die Obduktion der Leiche im Institut für Rechtsmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Fremdverschulden von Beginn an ausgeschlossen

Zeugen hatten den Jugendlichen aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf am 22. April leblos in einem Hof entdeckt. Eine Notärztin konnte nur noch seinen Tod feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des 16-Jährigen hatten die Ermittler von Anfang an nicht.

