In Hessen sind nach Angaben des Umweltministeriums seit Jahresbeginn rund 160 Waldbrände gemeldet worden.

Sie hätten etwa 43 Hektar Wald zerstört. Das entspricht einer Fläche von rund 60 Fußballfeldern. Angesichts anhaltender Trockenheit rechne man in der laufenden Woche mit einer "hohen, lokal sogar sehr hohen Waldbrandgefahr", teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Die am 18. Juli verhängte zweithöchste Alarmstufe (A) bleibt bestehen. Sie stellt laut Ministerium eine verstärkte Überwachung besonders gefährdeter Bereiche sicher.