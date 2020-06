Bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Alhem (Hersfeld-Rotenburg) ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war die 17-Jährige am Vortag in einer Kurve gestürzt und unter einer Leitplanke hindurchgerutscht. Sie kam in ein Krankenhaus.