Bei einem Unfall ist die 17 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrads in Fulda schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte sie am Vortag zu spät erkannt, dass vor ihr ein Auto abbremsen musste und war aufgefahren. Die Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden gab die Polizei mit rund 500 Euro an.