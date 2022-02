Eine 17-jährige Jugendliche ist von einem Auto in Offenbach erfasst worden und gestorben.

Ein 31-jähriger Autofahrer habe die Jugendliche am Mittwochabend auf einem Zebrastreifen angefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll nun die Unfallursa- che klären.