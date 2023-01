Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er übersah ein Auto.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übersah der 17-Jährige an einer Kreuzung in Dornburg (Limburg-Weilburg) einen vorfahrtsberechtigten Wagen. DerMotorradfahrer prallte mit dem Auto des 71 Jahre alten Fahrers zusammen und musste in eine Klinik gebracht werden.