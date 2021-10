Ein 17-Jähriger ist am Sonntagabend in Darmstadt am Steuer eines gestohlenen Pkw erwischt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, erkannte ein Polizist den geparkten Wagen nach seinem Dienst auf dem Heimweg und sprach den parkenden Insassen an. Der 17-Jährige versuchte zu Fuß zu flüchten, wurde aber von einem Streifenwagen gestoppt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.