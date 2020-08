Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

17-jähriger Nichtschwimmer ertrinkt in Kiessee

Ein Mann aus Darmstadt wollte sich im Baggersee bei Groß-Rohrheim abkühlen. Doch die Strömung war für den Nichtschwimmer offenbar zu stark. Die Einsatzkräfte konnten ihn nur noch tot aus dem Wasser ziehen.

Ein 17-jähriger Darmstädter ist am Samstagnachmittag tot aus einem Baggersee zwischen Groß-Rohrheim und Biblis (Bergstraße) geborgen worden. Laut Polizei konnte der junge Mann nicht schwimmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hätten ergeben, dass der 17-Jährige mit einem Freund an den See gefahren sei und sich im Wasser abkühlen wollte.

Mutmaßlich sei er wegen des steil abfallenden Ufers in Not geraten. Sein Kumpel habe versucht, ihm zu Hilfe zu eilen. Da er aber ebenfalls Nichtschwimmer sei, habe er den Ertrinkenden nicht retten können und dann gegen 16 Uhr die Polizei alarmiert.

Ein Suchtrupp aus Feuerwehrkräften, DLRG und Polizei sei im Einsatz gewesen, habe den 17-Jährigen aber nur noch leblos aus dem Wasser ziehen können. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

"Baden verboten"-Schilder an Kiesgrube

Der Baggersee bei Groß-Rohrheim ist kein Badesee. Er liegt nach Polizeiangaben hinter einem zwei bis drei Meter hohen Erdwall. Der Bürgermeister der Gemeinde, Rainer Bersch, sagte, es handele sich um eine Kiesgrube, die noch in Betrieb sei. "Da entstehen Strömungen, die das Schwimmen sehr gefährlich machen."

Die Gemeinde habe bereits "Baden verboten"-Schilder aufgestellt, sagte Bersch. "Aber die Leute ignorieren das, und zwar hundertfach." Der Zustand sei sehr besorgniserregend. "So kann es nicht weitergehen.“

DLRG warnt vor Abkühlung in unbewachten Gewässern

Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt vor dem Schwimmen und Abkühlen an unbewachten Badestellen und Flüssen. Aufgrund der Corona-Pandemie habe die Zahl der Badeunfälle im Vergleich zu den Vorjahren zugenommen - etwa, weil Freibäder geschlossen blieben oder nur eine begrenzte Menge an Besuchern einlassen würden. Von Januar bis Juli ertranken nach Angaben der DLRG in hessischen Gewässern mindestens 18 Personen. Darunter waren auch zwei Kinder.

