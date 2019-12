Überfall auf Tankstelle in Schwalmstadt

Zwei Unbekannte haben am Freitag in Schwalmstadt-Treysa eine Tankstelle überfallen und Geld in unbekannter Höhe erbeutet.

Ein 17 Jahre alter Mitarbeiter der Tankstelle wurde dabei durch Schläge auf den Kopf und in den Magen verletzt. Einer der Täter soll eine Schusswaffe oder einen ähnlichen Gegenstand bei sich gehabt haben. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.