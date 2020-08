2.000 Quadratmeter Acker in Mücke in Flammen

170 Feuerwehrkräfte im Einsatz 2.000 Quadratmeter Acker in Mücke in Flammen

In Mücke im Vogelsberg ist am Sonntag ein Stoppelfeld in Brand geraten.

Die Feuerwehr war mit rund 170 Kräften vor Ort. Laut Polizei brannten etwa 2.000 Quadratmeter Acker. Zwischenzeitlich trieb der Wind das Feuer in ein nahegelegenes Waldstück. Dort brannten den Angaben zufolge etwa 500 Quadratmeter. Verletzt wurde niemand, Brandursache und Schadenshöhe sind unklar.