Im hessischen Ried wird von dieser Woche an wieder nach Erdöl gebohrt: Die Firma Rhein Petroleum startet unter dem Namen "Schwarzbach 2" die angekündigte Erkundungsbohrung in Riedstadt-Goddelau (Groß-Gerau).

Dort hat Rhein Petroleum bereits im Jahr 2015 eine Bohrung erfolgreich durchgeführt und fördert seit Jahren Erdöl. Mit der neuen Bohrung wird untersucht, ob sich im Umfeld des aktuellen Förderfelds noch weitere erdölführende Schichten befinden.

Weitere Erdöl-Bohrungen Auf der Suche nach dem "schwarzen Gold" aus Südhessen Seit einigen Jahren wird in Hessen wieder Erdöl gefördert - und zwar nicht irgendwelches: Das Öl aus dem südhessischen Ried ist besonders rein und wertvoll. Deswegen sucht die Betreiberfirma nach weiteren Vorkommen. Zum Artikel

Der Bohrplatz befindet sich direkt neben der bestehenden Förderanlage. Von dort aus wird in den kommenden rund vier Wochen in eine Tiefe von rund 1.700 Metern Tiefe in die Pechelbronner Schichten gebohrt.

In Südhessen begann schon 1952 die kommerzielle Förderung von Erdöl. Insgesamt konnten bis 1994 aus 47 Bohrungen knapp sieben Millionen Barrel gefördert werden.